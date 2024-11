Produkcia pšenice na Ukrajine by mala v budúcom roku vzrásť

Kyjev 19. novembra (TASR) - Produkcia pšenice na Ukrajine by mohla na budúci rok dosiahnuť 25 miliónov ton. V porovnaní s tohtoročnou odhadovanou produkciou to znamená zvýšenie o tri milióny ton. Povedal to v utorok štátny tajomník ukrajinského ministerstva poľnohospodárstva Taras Vysockij. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Vysockého sa očakáva, že na Ukrajine sa tento rok vyprodukuje 22 miliónov ton pšenice. V ďalšom roku by sa objem produkcie mohol zvýšiť na 25 miliónov ton, keďže sa plánuje rozšírenie osevných plôch. Tie chcú Ukrajinci rozšíriť približne o 0,5 milióna na zhruba 5 miliónov hektárov. Ministerstvo poľnohospodárstva odhaduje, že produkciu sa podarí zvýšiť aj napriek neistému vývoju počasia.



Najnovšia prognóza tak poukazuje na očakávané zotavenie agrosektora na Ukrajine, ktorá patrí k najväčším producentom a vývozcom obilia na svete. Po invázii Ruska na Ukrajinu začiatkom roka 2022 sa osiata plocha pšenice výrazne zredukovala. Pred vojnou dosahovala zhruba 6 miliónov hektárov, tento rok však dosahuje približne 4,6 milióna hektárov.