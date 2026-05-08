Produkcia rakúskeho priemyslu sa v marci medziročne posilnila
Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny.
Autor TASR
Viedeň 8. mája (TASR) - Celková produkcia rakúskeho priemyselného sektora a odvetvia stavebníctva v marci medziročne vzrástla o 1,7 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci podľa revidovaných údajov stagnovala. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Marcové oživenie bolo výsledkom silnejšieho rastu priemyselného sektora, ktorý sa zväčšil o 2,8 % po februárovom posilnení o 1 %. Stavebná produkcia však naďalej klesala, aj keď pomalším tempom. V marci sa znížila o 3 % po februárovom poklese o 4,9 %.
Výrazne sa zväčšila produkcia investičných tovarov, a to o 9,4 %, a medziproduktov o 1,2 %. Výroba tovarov dlhodobej spotreby stúpla o 15,8 %. Klesla však produkcia tovarov krátkodobej spotreby o 2,3 %. Znížila sa aj výroba energií, a to o 7,2 %.
Medzimesačne celková produkcia priemyselného sektora a odvetvia stavebníctva v Rakúsku podľa sezónne upravených údajov v marci vzrástla o 1,5 %.
