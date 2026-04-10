Produkcia rakúskeho priemyslu vo februári stúpla tretí mesiac v rade

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Celková produkcia rakúskeho priemyselného sektora a odvetvia stavebníctva vo februári medziročne vzrástla o 1,1 %.

Autor TASR
Viedeň 10. apríla (TASR) - Celková produkcia rakúskeho priemyselného sektora a odvetvia stavebníctva vo februári medziročne vzrástla o 1,1 %. Išlo o zrýchlenie po tom, ako v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpla o 0,3 %. Vplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Výroba rakúskeho priemyslu a stavebníctva sa vo februári medziročne posilnila už tretí mesiac v rade. Išlo o výsledok pokračujúceho rastu priemyslu hoci mierne pomalším tempom. Produkcia priemyslu sa zvýšila o 1,3 % po januárovom raste o 1,8 %. Zároveň sa výrazne zmiernil pokles stavebníctva, ktorého výroba sa oslabila len o 0,1 % po prudkom znížení o 7,6 % v predchádzajúcom mesiaci.

Výrazne sa zvýšila výroba tovarov dlhodobej spotreby, a to o 16,2 %, energií (8,3 %) a medziproduktov (0,9 %). Produkcia investičných tovarov však klesla o 0,3 % a výroba tovarov krátkodobej spotreby sa znížila o 3,9 %.
