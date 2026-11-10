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Produkcia rakúskeho priemyslu vrátane stavebníctva v septembri stúpla
Produkcia rakúskeho priemyslu a stavebníctva sa v septembri dostala najvyššie od decembra 2025. K rastu výroby prispelo najmä stavebníctvo, ktoré stúplo o 3,7 % po augustovom posilnení o 2,7 %.
Autor TASR
Viedeň 10. novembra (TASR) - Priemyselná výroba v Rakúsku vrátane stavebníctva v septembri medziročne vzrástla o 0,6 %, čím sa zotavila z poklesu v predchádzajúcom mesiaci, ktorý bol podľa revidovaných údajov na úrovni o 0,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia rakúskeho priemyslu a stavebníctva sa v septembri dostala najvyššie od decembra 2025. K rastu výroby prispelo najmä stavebníctvo, ktoré stúplo o 3,7 % po augustovom posilnení o 2,7 %. Zároveň sa spomalil pokles priemyselnej produkcie, ktorá sa znížila o 0,4 % po augustovom oslabení o 1,2 %.
V rámci priemyslu sa zrýchlilo tempo rastu výroby medziproduktov (na 5,9 % z 5 %). Výroba tovarov dlhodobej spotreby sa zväčšila o 4,7 % po augustovom poklese o 4,4 %. Okrem toho sa v septembri zmiernil pokles výroby v energetike (na -8,2 % z -9,7 %) a produkcie investičných tovarov (na -1 % z -1,3 %). Zrýchlil sa však pokles výroby tovarov krátkodobej spotreby, ktorá sa oslabila o 10,4 % po augustovom zmenšení o 1,3 %.
Medzimesačne sa rakúska priemyselná produkcia vrátane stavebníctva v septembri podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 0,1 %. Oživila sa tak po augustovom poklese o 1,2 %.
Produkcia rakúskeho priemyslu a stavebníctva sa v septembri dostala najvyššie od decembra 2025. K rastu výroby prispelo najmä stavebníctvo, ktoré stúplo o 3,7 % po augustovom posilnení o 2,7 %. Zároveň sa spomalil pokles priemyselnej produkcie, ktorá sa znížila o 0,4 % po augustovom oslabení o 1,2 %.
V rámci priemyslu sa zrýchlilo tempo rastu výroby medziproduktov (na 5,9 % z 5 %). Výroba tovarov dlhodobej spotreby sa zväčšila o 4,7 % po augustovom poklese o 4,4 %. Okrem toho sa v septembri zmiernil pokles výroby v energetike (na -8,2 % z -9,7 %) a produkcie investičných tovarov (na -1 % z -1,3 %). Zrýchlil sa však pokles výroby tovarov krátkodobej spotreby, ktorá sa oslabila o 10,4 % po augustovom zmenšení o 1,3 %.
Medzimesačne sa rakúska priemyselná produkcia vrátane stavebníctva v septembri podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 0,1 %. Oživila sa tak po augustovom poklese o 1,2 %.