Produkcia ropy aj export z Ruska na začiatku roka mierne vzrástli

Moskva 11. januára (TASR) - Produkcia ropy v Rusku aj export z krajiny na začiatku tohto roka v porovnaní so záverom minulého roka mierne vzrástli. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na ruský denník Vedomosti.



Podľa denníka, ktorý citoval dva zdroje oboznámené s údajmi ministerstva energetiky, produkcia ropy v Rusku vzrástla v období od 1. do 9. januára v porovnaní s rovnakým obdobím pred mesiacom o 0,1 % na približne 10,9 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Výraznejšie zvýšenie zaznamenal export ropy. Ten vzrástol začiatkom januára o 1,2 % na 634.400 barelov denne.



Ťažba ropy v Rusku zatiaľ odoláva tlakom sankcií, ktorých súčasťou je od konca minulého roka aj cenový strop. Tieto opatrenia prijali západné krajiny v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu koncom vlaňajšieho februára a následný vývoj udalostí.



V minulom roku dosiahla produkcia ropy v Rusku 535 miliónov ton, čo predstavuje 10,7 milióna barelov denne. V porovnaní s rokom 2021 to znamená zvýšenie zhruba o 2 %. Ešte výraznejšie vzrástol export, a to o 7,5 %. Očakáva sa však, že v prvých mesiacoch tohto roka by ťažba mohla klesnúť o 5 až 7 %, práve v dôsledku zavedenia cenového stropu.