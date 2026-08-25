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Produkcia ropy v Kazachstane v dôsledku útokov na CPC tento rok klesne
Kazachstan zníži svoj ciel produkcie ropy na tento rok, dodal minister na tlačovej konferencii
Autor TASR
Astana 25. augusta (TASR) - Produkcia ropy v Kazachstane tento rok klesne o približne 3,5 milióna ton v dôsledku útokov na infraštruktúru Kaspického ropovodného konzorcia (CPC), vyhlásil v utorok kazašský minister energetiky Jerlan Akkenženov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Kazachstan zníži svoj ciel produkcie ropy na tento rok, dodal minister na tlačovej konferencii. „Pôvodne sme plánovali vyprodukovať rovnaké množstvo ropy ako v minulom roku, a to 99,55 milióna ton, a fakticky zvýšiť toto číslo na 100 miliónov ton,“ priblížil Akkenženov. Vzhľadom na údržbu ropných zariadení a útoky na CPC vláda následne tento ciel znížila na 98 miliónov eur, aby ho teraz opäť revidovala smerom nadol na približne 96 miliónov ton, dodal minister.
Terminál CPC v čiernomorskom prístave Novorossijsk na juhu Ruska sa stal terčom opakovaných ukrajinských útokov, ktoré pozastavili jeho prevádzku. Hlavným akcionárom CPC je americká spoločnosť Chevron. Terminál je kľúčový pre vývoz ropy z Kazachstanu. Kazašská ropa nadobudla pre svetové trhy mimoriadny význam, keďže dodávky z Blízkeho východu sú naďalej obmedzené pre konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Kazachstan zníži svoj ciel produkcie ropy na tento rok, dodal minister na tlačovej konferencii. „Pôvodne sme plánovali vyprodukovať rovnaké množstvo ropy ako v minulom roku, a to 99,55 milióna ton, a fakticky zvýšiť toto číslo na 100 miliónov ton,“ priblížil Akkenženov. Vzhľadom na údržbu ropných zariadení a útoky na CPC vláda následne tento ciel znížila na 98 miliónov eur, aby ho teraz opäť revidovala smerom nadol na približne 96 miliónov ton, dodal minister.
Terminál CPC v čiernomorskom prístave Novorossijsk na juhu Ruska sa stal terčom opakovaných ukrajinských útokov, ktoré pozastavili jeho prevádzku. Hlavným akcionárom CPC je americká spoločnosť Chevron. Terminál je kľúčový pre vývoz ropy z Kazachstanu. Kazašská ropa nadobudla pre svetové trhy mimoriadny význam, keďže dodávky z Blízkeho východu sú naďalej obmedzené pre konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom.