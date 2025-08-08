< sekcia Ekonomika
Produkcia ropy v OPEC v júli vzrástla
Podľa údajov Reuters sa v rámci štátov OPEC ťažilo v júli 27,38 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 270.000 barelov denne viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Rijád 8. augusta (TASR) - Produkcia ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v júli vzrástla na takmer 27,40 milióna barelov denne. Rozsah rastu mohol byť ešte vyšší, limitovala ho však znížená produkcia v Iraku. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa údajov Reuters sa v rámci štátov OPEC ťažilo v júli 27,38 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 270.000 barelov denne viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Najvýraznejšie sa pod zvýšenie produkcie podpísali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE). Napríklad SAE zvýšili ťažbu zhruba o 100.000 barelov denne.
Na druhej strane Irak, ktorý v minulom období svoje kvóty prekračoval, produkciu podľa údajov Reuters znížil. Objem produkcie ovplyvnili aj útoky dronmi na ropné polia v irackom Kurdistane. Avšak podľa viacerých zdrojov mimo Iraku, napríklad podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), krajina naďalej ťaží viac, než je jej stanovená kvóta. Podobné odchýlky v údajoch sú aj v prípade SAE.
Podľa údajov Reuters sa v rámci štátov OPEC ťažilo v júli 27,38 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. To je o 270.000 barelov denne viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Najvýraznejšie sa pod zvýšenie produkcie podpísali Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE). Napríklad SAE zvýšili ťažbu zhruba o 100.000 barelov denne.
Na druhej strane Irak, ktorý v minulom období svoje kvóty prekračoval, produkciu podľa údajov Reuters znížil. Objem produkcie ovplyvnili aj útoky dronmi na ropné polia v irackom Kurdistane. Avšak podľa viacerých zdrojov mimo Iraku, napríklad podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), krajina naďalej ťaží viac, než je jej stanovená kvóta. Podobné odchýlky v údajoch sú aj v prípade SAE.