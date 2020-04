Produkcia ropy v OPEC vzrástla v apríli na 13-mesačné maximum

Londýn 30. apríla (TASR) - Produkcia ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vzrástla v tomto mesiaci na viac ako ročné maximum. Príčinou je rozhodnutie Saudskej Arábie a ďalších členov OPEC zvýšiť ťažbu na maximum po tom, ako padla pôvodná dohoda medzi OPEC a Ruskom o obmedzovaní produkcie.



Podľa prieskumu agentúry Reuters dosiahla produkcia ropy zo strany OPEC za mesiac apríl 30,25 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je o 1,61 milióna barelov denne viac než v marci. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať najvyššiu produkciu od marca minulého roka.



Dohoda o obmedzovaní produkcie medzi OPEC a ďalšími producentmi na čele s Ruskom, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+, padla začiatkom marca, keď Saudská Arábia žiadala prehĺbenie pôvodných produkčných škrtov. Rusko nesúhlasilo a najväčší producenti začali bojovať o podiel na trhu. Konflikt trval niekoľko týždňov, začiatkom apríla sa však producenti dohodli na nových obmedzeniach ťažby, a to od 1. mája.