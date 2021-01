Produkcia ropy v krajinách OPEC sa v januári zvýšila

Londýn 29. januára (TASR) - Produkcia ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) tento mesiac vzrástla, uviedla v najnovšom prieskume agentúra Reuters. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať rast ťažby už siedmy mesiac po sebe.



Podľa prieskumu agentúry Reuters dosiahla produkcia ropy v štátoch OPEC v januári 25,75 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je o 160.000 barelov denne viac než v decembri a ďalší rast od 30-ročného minima zaznamenaného v júni.



Najvýraznejší rast produkcie evidovali Saudská Arábia a Irak, najväčší producenti v rámci ropnej organizácie. Tretí najvýraznejší nárast ťažby v rámci OPEC zaznamenal Irán, ktorý dúfa, že tento rok sa mu podarí výraznejšie zvýšiť export. Očakáva, že sankcie USA sa vďaka nástupu Joea Bidena do úradu prezidenta USA zmiernia. Celkovo export Iránu v poslednom období rastie, stále je však iba zlomkom v porovnaní s objemom vývozu z roka 2018, keď bývalý americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody a následne sprísnil sankcie voči blízkovýchodnej krajine.



Čo sa týka krajín OPEC, ktoré produkciu v januári podľa prieskumu Reuters znížili, najväčší pokles zaznamenala Nigéria. K miernemu poklesu ťažby došlo aj v Líbyi.