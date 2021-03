Produkcia ropy v Rusku minulý mesiac nečakane klesla

Moskva 2. marca (TASR) - Produkcia ropy a kondenzátu plynu v Rusku minulý mesiac mierne klesla, napriek tomu, že pôvodne sa plánovalo zvýšenie ťažby. Poukázali na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov zverejnených ruskými médiami.



Podľa Reuters dosiahla produkcia ropy a kondenzátu plynu vo februári 10,1 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom mesiaci predstavovala 10,16 milióna barelov/deň.



Rusko plánovalo zvýšiť produkciu vo februári o 65.000 barelov denne po tom, ako zoskupenie OPEC+, ktorého je členom, schválilo zmiernenie pôvodných ťažobných škrtov. Podľa ruskej agentúry Interfax, ktorá sa odvolala na údaje ministerstva energetiky, však produkcia v Rusku dosiahla vo februári 38,56 milióna ton, zatiaľ čo v januári to bolo 42,96 milióna ton.



Dôvody poklesu ťažby ministerstvo nezverejnilo. Zdroje z ropného priemyslu však pre Reuters uviedli, že za poklesom môže byť fakt, že Rusko minulý rok prekročilo ťažobnú kvótu stanovenú OPEC+ a kľúčový člen zoskupenia Saudská Arábia žiadal od členských krajín dodatočné kompenzácie.



Vo štvrtok (4. 3.) sa uskutoční schôdzka OPEC+, na ktorej by členské štáty mali rokovať o budúcej produkcii. Vychádzajúc z informácií zdrojov organizácie sa očakáva, že producenti by sa mohli dohodnúť na ďalšom zmiernení programu ťažobných škrtov od apríla, keďže ceny ropy v poslednom období vzrástli.