Produkcia ropy v Rusku vo februári vzrástla, ale je problém, ju predať

Moskva 2. marca (TASR) - Produkcia ropy v Rusku zaznamenala vo februári mierny rast, predaj komodity sa však v poslednom období skomplikoval. Dôvodom sú sankcie uvalené na Moskvu, jej finančný trh a viaceré firmy po útoku Ruska na Ukrajinu.



Produkcia ropy a plynového kondenzátu v Ruskej federácii sa vo februári oproti januáru zvýšila z 11 miliónov na 11,06 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá podľa údajov z ruských zdrojov urobila vlastné výpočty.



Po prepočte na tony dosiahla celková produkcia ropy a plynového kondenzátu v Rusku 42,23 milióna, zatiaľ čo v januári to bolo 46,53 milióna ton. Január mal však o tri dni viac.



Problém nastáva pri predaji ropy, keďže po uvalení sankcií na Moskvu sa kupci ruskej rope vyhýbajú. Cena ruskej ropy Urals je v porovnaní s cenou severomorskej ropnej zmesi Brent lacnejšia o viac než 18 USD (16,13 eura) za barel. Taký rozdiel nebol zaznamenaný od rozpadu Sovietskeho zväzu na začiatku 90. rokov minulého storočia. Ani po výraznom zlacnení však obchodníci nedokážu nájsť kupcov, ktorí by mali o ruskú ropu záujem.



Za prvé dva mesiace export ropy z Ruska do štátov mimo krajín bývalého Sovietskeho zväzu medziročne vzrástol o 12,7 %, k útoku Ruska na Ukrajinu a sankciám však došlo až v závere februára. Celkovo vyviezla Ruská federácia do štátov mimo bývalého ZSSR v januári a vo februári 36,99 milióna ton alebo v priemere 4,6 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,1162 USD)