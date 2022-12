Produkcia ropy v Rusku za 11 mesiacov vzrástla o 2 %

Moskva 6. decembra (TASR) - Produkcia ropy v Rusku vzrástla za prvých 11 mesiacov roka, pred zavedením cenového stropu a embarga v Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, produkcia kondenzátu ropy a zemného plynu v Rusku sa v období od januára do konca novembra 2022 zvýšila o 2,2 % oproti predchádzajúcemu roku na 488 miliónov ton. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na podpredsedu vlády Alexandra Novaka.



Krajiny Európskej únie (EÚ), ktoré boli po desaťročia hlavnými nákupcami ruskej ropy, však od 5. decembra na základe embarga prestali nakupovať ruskú ropu dovážanú po mori.



Skupina siedmich najbohatších ekonomík sveta, G7, EÚ a Austrália, zaviedli cenový strop na ruskú ropu na úrovni 60 USD (56,67 eura) za barel (159 litrov).



Produkcia kondenzátu ropy a zemného plynu v Rusku od januára do novembra bola podľa výpočtov agentúry Reuters v priemere 10,91 milióna barelov denne. Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, produkcia ruskej ropy by mohla začiatkom roku 2023 po zákaze EÚ klesnúť o 500.000 až 1 milión barelov denne.



Denník Kommersant s odvolaním sa na svoje zdroje v utorok informoval, že novembrová ťažba v Rusku dosiahla v priemere 1,486 milióna ton (10,89 milióna barelov) denne, čo je o 2 % viac ako v októbri. Produkciu podporilo obnovenie ťažby v projekte Sachalin 1, ktorý predtým viedol americký koncern ExxonMobil, ale opustil ho po tom, ako Moskva vo februári poslala na Ukrajinu svoje jednotky.



(1 EUR = 1,0587 USD)