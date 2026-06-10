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Produkcia ropy v štátoch OPEC klesla na najnižšiu úroveň za 26 rokov
Dôvodom je na jednej strane americká blokáda iránskych prístavov a na druhej blokáda strategického Hormuzského prielivu Teheránom.
Autor TASR
Rijád 10. júna (TASR) - Produkcia ropy v krajinách Organizácie štátov vyvážajúcich ropu (OPEC) klesla minulý mesiac na zhruba 16 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najnižší objem produkcie za približne 26 rokov. Poukázali na to v stredu zverejnené výsledky prieskumu agentúry Reuters.
Ťažba ropy v štátoch OPEC klesla v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,06 milióna barelov na 16,13 milióna barelov denne. To je podľa prieskumu Reuters najnižšia úroveň ťažby minimálne od roku 2000 a výrazne pod úrovňou, ktorú štáty OPEC zaznamenali počas pandémie Covidu-19. Údaje nezahrnujú produkciu Spojených arabských emirátov (SAE), keďže táto krajina z OPEC k 1. máju vystúpila.
Dôvodom je na jednej strane americká blokáda iránskych prístavov a na druhej blokáda strategického Hormuzského prielivu Teheránom. To výrazne zredukovalo export ropy zo strany ďalších štátov Perzského zálivu.
Najprudší pokles produkcie v rámci OPEC zaznamenal práve Irán po tom, ako USA od 13. apríla začali blokovať jeho prístavy. Export ropy a kondenzátu z Iránu klesol v máji na najnižšiu úroveň minimálne za šesť rokov. Pokles vykázala aj Saudská Arábia, naopak, Irak produkciu zvýšil, k čomu prispel vyšší dopyt na domácom trhu.
Ťažba ropy v štátoch OPEC klesla v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,06 milióna barelov na 16,13 milióna barelov denne. To je podľa prieskumu Reuters najnižšia úroveň ťažby minimálne od roku 2000 a výrazne pod úrovňou, ktorú štáty OPEC zaznamenali počas pandémie Covidu-19. Údaje nezahrnujú produkciu Spojených arabských emirátov (SAE), keďže táto krajina z OPEC k 1. máju vystúpila.
Dôvodom je na jednej strane americká blokáda iránskych prístavov a na druhej blokáda strategického Hormuzského prielivu Teheránom. To výrazne zredukovalo export ropy zo strany ďalších štátov Perzského zálivu.
Najprudší pokles produkcie v rámci OPEC zaznamenal práve Irán po tom, ako USA od 13. apríla začali blokovať jeho prístavy. Export ropy a kondenzátu z Iránu klesol v máji na najnižšiu úroveň minimálne za šesť rokov. Pokles vykázala aj Saudská Arábia, naopak, Irak produkciu zvýšil, k čomu prispel vyšší dopyt na domácom trhu.