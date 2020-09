Produkcia ropy v štátoch OPEC vzrástla tretí mesiac po sebe

Londýn 30. septembra (TASR) - Produkcia ropy v členských štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vzrástla aj v septembri, už tretí mesiac po sebe, pod čo sa podpísal zvýšený vývoz z Iránu a rast produkcie v Líbyi. Poukázal na to prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Reuters.



Produkcia v 13 štátoch OPEC dosiahla v septembri podľa prieskumu Reuters 24,38 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Ak sa odhad Reuters potvrdí, bude to znamenať rast produkcie v porovnaní s augustom o 160.000 barelov denne. Je to už tretí rast po sebe od júna, keď produkcia ropy zo strany OPEC dosiahla takmer 30-ročné minimum.



Najnovšie údaje o vývoji produkcie v štátoch OPEC sú po druhej vlne pandémie nového koronavírusu ďalšou nepriaznivou správou pre ceny ropy, ktoré v septembri klesli o 10 %. "Dopyt je stále slabý, zatiaľ čo ponuka na trhu rastie," povedala analytička zo spoločnosti Rystad Energy Paola Rodriguez-Masiuová, pričom poukázala najmä na opätovné zvyšovanie ťažby v Líbyi.



Severoafrická krajina je spolu s Iránom vyňatá spod stanovených produkčných kvót. Na tých sa štáty OPEC dohodli s ďalšími veľkými producentmi ropy na čele s Ruskom, s ktorými tvoria zoskupenie OPEC+.



Súčasný program obmedzovania produkcie v rámci OPEC+ počíta s redukciou ťažby o 7,7 milióna barelov denne. Tento program platí od augusta, pričom predtým na tri mesiace platil program rekordnej redukcie na úrovni až 9,7 milióna barelov denne. K zmierneniu obmedzovania produkcie pristúpili krajiny OPEC+ s tým, že dopyt sa v lete začal zotavovať.



Čo sa týka plnenia stanovených produkčných kvót, štáty OPEC, mimo Líbye a Iránu, plnili dohodnuté škrty v septembri na 101 %. V auguste ich plnenie dosiahlo 100 %.