Produkcia ropy v USA pokračovala v apríli v poklese

Washington 8. júla (TASR) - Produkcia ropy v Spojených štátoch pokračovala v apríli v poklese, keď sa výrazne znížila ťažba najmä na severe krajiny. Uviedol to v piatok americký Federálny úrad pre energetiku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa úradu dosiahla ťažba ropy v Spojených štátoch približne 11,6 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V predchádzajúcom mesiaci predstavovala produkcia takmer 11,7 milióna barelov/deň. Produkcia ropy, ktorá sa postupne zotavuje z dôsledkov pandémie nového koronavírusu v predchádzajúcich rokoch, je stále výrazne pod úrovňou spred pandémie. V roku 2019 dosahovala ťažba ropy v USA rekordných zhruba 12,3 milióna barelov denne.



Produkciu v apríli ovplyvnila najmä ťažba v štáte Severná Dakota na severozápade USA. Dosiahla približne 900.000 barelov denne, čo oproti predchádzajúcemu mesiacu predstavuje pokles o 19,3 %. To bol najslabší objem produkcie od júna 2020 a zároveň najvýraznejší medzimesačný pokles od mája 2020.



Opakom bola produkcia v Novom Mexiku na juhozápade USA. Zvýšila sa o 2,7 % na 1,5 milióna barelov denne, čo znamená najvyššiu produkciu ropy v štáte v histórii záznamov. Produkcia v kľúčovom ropnom štáte Texas vzrástla o 0,7 % na 5 miliónov barelov/deň. To predstavuje najvyššiu produkciu od apríla 2020.