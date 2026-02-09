< sekcia Ekonomika
Produkcia ropy zo strany štátov OPEC na začiatku roka klesla
Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Produkcia ropy zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) na začiatku roka klesla, pod čo sa podpísala najmä slabšia ťažba v Nigérii a Líbyi. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters, ktorá zverejnila svoje odhady. Pokles produkcie v afrických štátoch čiastočne kompenzovalo zvýšenie ťažby v ďalších krajinách vrátane Venezuely, voči ropnému priemyslu ktorej USA po únose prezidenta Nicolása Madura uvoľnili sankcie.
Štáty OPEC vyťažili v januári podľa prieskumu Reuters 28,34 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je približne o 60.000 barelov denne menej než v decembri.
Najvýraznejší pokles zaznamenala Nigéria a výrazne sa znížila ťažba aj v Líbyi. Dodávky na trh do veľkej miery ovplyvnilo nepriaznivé počasie, ktoré komplikovalo nakládku. Klesla aj produkcia v Iráne, na ktorý naďalej vplývajú americké sankcie.
Na opačnej strane je Irak, kde sa produkcia ropy zvýšila. Zároveň vzrástol export z terminálov na juhu krajiny. Okrem toho sa mierne zvýšila produkcia ropy vo Venezuele, výrazne však vzrástol export z juhoamerickej krajiny.
