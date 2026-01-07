< sekcia Ekonomika
Produkcia skupiny Stellantis v Taliansku v roku 2025 klesla o 20 %
Produkcia automobilovej skupiny Stellantis v Taliansku klesla v roku 2025 na 379. 706 vozidiel.
Autor TASR
Miláno 7. januára (TASR) - Produkcia automobilovej skupiny Stellantis v Taliansku klesla v roku 2025 na 379.706 vozidiel, čo predstavuje pokles o 20 % v porovnaní s rokom 2023. V segmente osobných automobilov sa produkcia prepadla o 24,5 % na 213.706 kusov, zatiaľ čo úžitkové vozidlá zaznamenali pokles o 13,5 % na 166.000 kusov.TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v stredu odvolala na odborový zväz FIM CISL.
Produkcia sa za menej ako dva roky znížila na polovicu, pričom v roku 2023 sa vyrobilo 751.384 vozidiel, uviedol šéf odborového zväzu Ferdinando Uliano. Koncern Stellantis vlastní značky Citroën, Peugeot, Fiat, Opel, Chrysler a Jeep. Nadnárodná skupina vznikla v roku 2021 zlúčením spoločností Peugeot a Fiat Chrysler Automobiles.
