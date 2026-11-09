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Produkcia služieb v EÚ v auguste medziročne stúpla o 2,1 %
Na Slovensku produkcia sektora služieb v auguste medzimesačne stúpla o 1 % a oproti rovnakému mesiacu vlaňajška sa zvýšila o 10 %.
Autor TASR
Luxemburg 9. novembra (TASR) - Produkcia sektora služieb v eurozóne aj v rámci celej Európskej únie v auguste podľa sezónne upravených údajov medzimesačne vzrástla zhodne o 0,3 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa odvetvie služieb eurozóny posilnilo o 2,2 % a v rámci celej EÚ sa medziročne zväčšilo o 2,1 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku produkcia sektora služieb v auguste medzimesačne stúpla o 1 % a oproti rovnakému mesiacu vlaňajška sa zvýšila o 10 %. Medziročné tempo rastu produkcie slovenského odvetvia služieb bolo v rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, najsilnejšie. Po Slovensku nasledovalo Grécko (9,3 %) a Malta (7,5 %). Najvýraznejšie sa sektor služieb medziročne oslabil v Maďarsku (-5,6 %), Dánsku (-5,3 %) a v Taliansku (-0,3 %).
Medzimesačne augustová produkcia služieb najvýraznejšie vzrástla v Rumunsku (5,2 %), na Malte (1,8 %) a v Portugalsku (1,7 %). Najviac sa sektor služieb v auguste medzimesačne oslabil v Luxembursku (-5,1 %), Bulharsku (-2,3 %) a v Dánsku (-1,9 %).
Na Slovensku produkcia sektora služieb v auguste medzimesačne stúpla o 1 % a oproti rovnakému mesiacu vlaňajška sa zvýšila o 10 %. Medziročné tempo rastu produkcie slovenského odvetvia služieb bolo v rámci členských krajín EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, najsilnejšie. Po Slovensku nasledovalo Grécko (9,3 %) a Malta (7,5 %). Najvýraznejšie sa sektor služieb medziročne oslabil v Maďarsku (-5,6 %), Dánsku (-5,3 %) a v Taliansku (-0,3 %).
Medzimesačne augustová produkcia služieb najvýraznejšie vzrástla v Rumunsku (5,2 %), na Malte (1,8 %) a v Portugalsku (1,7 %). Najviac sa sektor služieb v auguste medzimesačne oslabil v Luxembursku (-5,1 %), Bulharsku (-2,3 %) a v Dánsku (-1,9 %).