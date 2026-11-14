< sekcia Ekonomika
Produkcia solárnej elektriny v Nemecku už prekonala celoročnú úroveň
Podľa nemeckého štatistického úradu v prvom polroku 2026 pochádzalo 59,1 % všetkej elektriny vyrobenej v Nemecku z obnoviteľných zdrojov.
Autor TASR
Berlín 14. novembra (TASR) - Produkcia solárnej elektrickej energie v Nemecku už pred záverom septembra prekonala úroveň za celý minulý rok. Do 27. septembra v krajine vyrobili 90,2 terawatthodiny (TWh) solárnej energie, pričom za celý vlaňajšok to bolo 90 TWh. Uviedol to Nemecký zväz pre solárnu energiu (BSW-Solar), podľa ktorého produkcia v tomto roku prekoná hranicu 100 TWh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
K rýchlemu rastu produkcie solárnej elektrickej energie prispel nezvyčajne vysoký počet slnečných hodín a pokračujúci rozvoj fotovoltiky, uviedol v sobotu BSW-Solar s odvolaním sa na správu o výrobe elektriny, ktorú zverejnil Fraunhoferov inštitút pre systémy solárnej energie (ISE). Pred 20 rokmi vyrobili solárne elektrárne v Nemecku za celý rok len 2,2 TWh.
„Fotovoltika sa z okrajovej technológie vyvinula na jeden z pilierov nášho zásobovania elektrickou energiou,“ povedal šéf BSW-Solar Carsten Körnig. „Profituje z toho celá spoločnosť, a to vďaka lacnejšej elektrine, nižšej závislosti od dovozu energií a výrazne menším škodám spôsobeným zmenou klímy,“ dodal.
Podľa nemeckého štatistického úradu v prvom polroku 2026 pochádzalo 59,1 % všetkej elektriny vyrobenej v Nemecku z obnoviteľných zdrojov. Podiel fotovoltiky na celkovom objeme elektriny vyrobenej v Nemecku bol 17,8 %. Solárna energia sa tak stala tretím najvýznamnejším zdrojom nemeckej produkcie elektriny po veternej energii a energii vznikajúcej spaľovaním uhlia.
K rýchlemu rastu produkcie solárnej elektrickej energie prispel nezvyčajne vysoký počet slnečných hodín a pokračujúci rozvoj fotovoltiky, uviedol v sobotu BSW-Solar s odvolaním sa na správu o výrobe elektriny, ktorú zverejnil Fraunhoferov inštitút pre systémy solárnej energie (ISE). Pred 20 rokmi vyrobili solárne elektrárne v Nemecku za celý rok len 2,2 TWh.
„Fotovoltika sa z okrajovej technológie vyvinula na jeden z pilierov nášho zásobovania elektrickou energiou,“ povedal šéf BSW-Solar Carsten Körnig. „Profituje z toho celá spoločnosť, a to vďaka lacnejšej elektrine, nižšej závislosti od dovozu energií a výrazne menším škodám spôsobeným zmenou klímy,“ dodal.
Podľa nemeckého štatistického úradu v prvom polroku 2026 pochádzalo 59,1 % všetkej elektriny vyrobenej v Nemecku z obnoviteľných zdrojov. Podiel fotovoltiky na celkovom objeme elektriny vyrobenej v Nemecku bol 17,8 %. Solárna energia sa tak stala tretím najvýznamnejším zdrojom nemeckej produkcie elektriny po veternej energii a energii vznikajúcej spaľovaním uhlia.