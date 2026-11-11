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Produkcia stavebníctva v septembri 2026 medziročne klesla o 4,3 %
Objemovo najvýznamnejšia domáca nová výstavba medziročne reálne klesla o 5,3 %.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Produkcia slovenského stavebníctva v septembri 2026 v bežných cenách dosiahla viac ako 845 miliónov eur, medziročne reálne klesla o 4,3 %. Išlo o tretí tohtoročný medziročný pokles po zohľadnení cenových vplyvov, podobne ako aj v januári a v auguste. Stavebná produkcia medzimesačne vzrástla o 2,2 % (po sezónnom očistení). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Objemovo najvýznamnejšia domáca nová výstavba medziročne reálne klesla o 5,3 %. V bežných cenách jej hodnota presiahla 530 miliónov eur. Práce na opravách a údržbe stavieb doma oproti vlaňajšku reálne vzrástli o 1 %. V bežných cenách ich hodnota prekročila 190 miliónov eur.
Z pohľadu zamerania stavieb sa podielovo dominantná výstavba budov medziročne zvýšila o 5,6 %. Podporila ju najmä nová výstavba nebytových budov a oprava bytov. Vyšší výkon vo výstavbe budov však nestačil vykompenzovať pokles v inžinierskom staviteľstve a nižšiu produkciu slovenských stavebných podnikov v zahraničí.
Výkony v inžinierskom staviteľstve zahŕňajúce stavebné práce na cestách, železniciach, mostoch, tuneloch a ďalšej infraštruktúre sa medziročne prepadli o 19,4 %. Výsledok tohto segmentu ovplyvnilo výrazné spomalenie rozhodujúcej novej výstavby. Inžinierske stavby pritom v prvom štvrťroku zaznamenávali prevažne dvojciferný rast, potom stagnovali a v posledných dvoch mesiacoch výrazne klesali.
Produkcia v zahraničí bola oproti rovnakému mesiacu vlaňajška nižšia o 9,6 %. Dosiahla však najvyššiu mesačnú hodnotu v tomto roku, bezmála 100 miliónov eur.
V súhrne za prvých deväť mesiacov tohto roka stavebná produkcia medziročne reálne vzrástla o 4,8 %. V bežných cenách prekročili výkony odvetvia 6,4 miliardy eur. Domáca nová výstavba sa medziročne reálne zvýšila o 7,5 %, opravy a údržba o 4,1 %. Podľa výrobného zamerania reálne vzrástla produkcia vo výstavbe budov medziročne o 9,8 %, kým v inžinierskom staviteľstve klesla o 0,4 %. Výkony v zahraničí boli reálne nižšie o 7,4 %.
Objemovo najvýznamnejšia domáca nová výstavba medziročne reálne klesla o 5,3 %. V bežných cenách jej hodnota presiahla 530 miliónov eur. Práce na opravách a údržbe stavieb doma oproti vlaňajšku reálne vzrástli o 1 %. V bežných cenách ich hodnota prekročila 190 miliónov eur.
Z pohľadu zamerania stavieb sa podielovo dominantná výstavba budov medziročne zvýšila o 5,6 %. Podporila ju najmä nová výstavba nebytových budov a oprava bytov. Vyšší výkon vo výstavbe budov však nestačil vykompenzovať pokles v inžinierskom staviteľstve a nižšiu produkciu slovenských stavebných podnikov v zahraničí.
Výkony v inžinierskom staviteľstve zahŕňajúce stavebné práce na cestách, železniciach, mostoch, tuneloch a ďalšej infraštruktúre sa medziročne prepadli o 19,4 %. Výsledok tohto segmentu ovplyvnilo výrazné spomalenie rozhodujúcej novej výstavby. Inžinierske stavby pritom v prvom štvrťroku zaznamenávali prevažne dvojciferný rast, potom stagnovali a v posledných dvoch mesiacoch výrazne klesali.
Produkcia v zahraničí bola oproti rovnakému mesiacu vlaňajška nižšia o 9,6 %. Dosiahla však najvyššiu mesačnú hodnotu v tomto roku, bezmála 100 miliónov eur.
V súhrne za prvých deväť mesiacov tohto roka stavebná produkcia medziročne reálne vzrástla o 4,8 %. V bežných cenách prekročili výkony odvetvia 6,4 miliardy eur. Domáca nová výstavba sa medziročne reálne zvýšila o 7,5 %, opravy a údržba o 4,1 %. Podľa výrobného zamerania reálne vzrástla produkcia vo výstavbe budov medziročne o 9,8 %, kým v inžinierskom staviteľstve klesla o 0,4 %. Výkony v zahraničí boli reálne nižšie o 7,4 %.