Produkcia Stellantisu vo Francúzsku v budúcich troch rokoch klesne
Objem produkcie v piatich závodoch automobilky vo Francúzsku klesne podľa najnovších odhadov v rokoch 2026 až 2028 o 11 %.
Autor TASR
Paríž 1. decembra (TASR) - Produkcia automobilky Stellantis vo francúzskych závodoch by mala v nasledujúcich troch rokoch klesnúť o viac než desatinu. Informoval o tom britský denník The Financial Times.
Objem produkcie v piatich závodoch automobilky vo Francúzsku klesne podľa najnovších odhadov v rokoch 2026 až 2028 o 11 %. Uviedli to odborári, ktorí vychádzali z prezentácie Stellantisu v minulom týždni.
V roku 2025 predstavovala produkcia v týchto závodoch viac než 661.000 vozidiel. To znamená zotavenie výroby po tom, ako v roku 2024 dosiahla 565.000 áut, keď objem výroby ovplyvnili vysoké zásoby a slabší dopyt.
Stellantis však očakáva, že v budúcich troch rokoch sa výroba zníži vo všetkých piatich závodoch, pričom objem predaja by mal v roku 2028 dosiahnuť menej než 590.000, ukázali údaje odborových organizácií, ktoré zverejnil The Financial Times. Dôvodom je, že slabší dopyt v Európe zasiahol Stellantis výraznejšie než iné automobilky.
Z jednotlivých francúzskych závodov Stellantisu sa najnižšia produkcia očakáva od závodu v Poissy v regióne Íle-de-France, ktorý zahrnuje aj hlavné mesto Paríž. Tento závod zamestnávajúci zhruba 2000 ľudí vyrába autá od roku 1937. V roku 2028 by produkcia v Poissy mala dosahovať 55.000 vozidiel, zatiaľ čo tento rok by to malo byť viac než 90.000.
O tom, či sa v závode budú autá vyrábať aj po roku 2028, by sa malo rozhodnúť v 1. polroku budúceho roka. Vedenie Stellantisu však v tejto súvislosti uviedlo, že „samotný závod sa zatvárať nebude“. Nový šéf automobilky Antonio Filosa, ktorý vedenie prevzal v júni, predstaví novú stratégiu na zlepšenie pozície firmy na budúci rok.
