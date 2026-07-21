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Produkcia surovej ocele v Nemecku v 1. polroku vzrástla
Nemeckých oceliarov znepokojuje pretrvávajúci slabý dopyt v kľúčových odvetviach vrátane stavebníctva, strojárstva a automobilového priemyslu.
Autor TASR
Berlín 21. júla (TASR) - V nemeckom oceliarskom priemysle, ktorý čelí kríze, sa situácia mierne zlepšila, zostáva však napätá. V prvej polovici roka sa v krajine vyrobilo 18,6 milióna ton surovej ocele, čo je o 9 % viac ako v rovnakom období minulého roka, oznámilo v utorok odvetvové združenie nemeckých oceliarov Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V prvej polovici roka 2025 klesla produkcia takmer o 12 %, čo znamená, že sa nepodarilo obnoviť úroveň z prvých šiestich mesiacov roka 2024, keď sa v Nemecku vyrobilo 19,4 milióna ton surovej ocele. Aktuálne čísla nenaznačujú udržateľný obrat, uviedlo WV Stahl. V prepočte na celý rok by produkcia v roku 2026 dosiahla približne 37 miliónov ton, čo je stále menej ako 40 miliónov ton potrebných na ekonomicky udržateľné využitie kapacít, vysvetlilo združenie.
Nemeckých oceliarov znepokojuje pretrvávajúci slabý dopyt v kľúčových odvetviach vrátane stavebníctva, strojárstva a automobilového priemyslu. „Skutočné oživenie sa začne až vtedy, keď sa obnoví reálny dopyt po oceli,“ uviedla riaditeľka WV Stahl Kerstin Maria Rippelová. „Rastúca produkcia by nemala zatieniť fakt, že oceliarsky priemysel je stále v ťažkej situácii,“ dodala.
V prvej polovici roka 2025 klesla produkcia takmer o 12 %, čo znamená, že sa nepodarilo obnoviť úroveň z prvých šiestich mesiacov roka 2024, keď sa v Nemecku vyrobilo 19,4 milióna ton surovej ocele. Aktuálne čísla nenaznačujú udržateľný obrat, uviedlo WV Stahl. V prepočte na celý rok by produkcia v roku 2026 dosiahla približne 37 miliónov ton, čo je stále menej ako 40 miliónov ton potrebných na ekonomicky udržateľné využitie kapacít, vysvetlilo združenie.
Nemeckých oceliarov znepokojuje pretrvávajúci slabý dopyt v kľúčových odvetviach vrátane stavebníctva, strojárstva a automobilového priemyslu. „Skutočné oživenie sa začne až vtedy, keď sa obnoví reálny dopyt po oceli,“ uviedla riaditeľka WV Stahl Kerstin Maria Rippelová. „Rastúca produkcia by nemala zatieniť fakt, že oceliarsky priemysel je stále v ťažkej situácii,“ dodala.