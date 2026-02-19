< sekcia Ekonomika
Produkcia švajčiarskeho priemyslu sa vo 4. kvartáli zmenšila
Medzikvartálne sa švajčiarska priemyselná výroba počas októbra až decembra celkovo zmenšila o 3,3 % po tom, ako sa v treťom štvrťroku medzikvartálne znížila o 0,8 %.
Autor TASR
Bern 19. februára (TASR) - Priemyselná produkcia vo Švajčiarsku v záverečnom kvartáli vlaňajška medziročne klesla o 0,7 % po tom, ako sa v treťom štvrťroku posilnila o 2 %. Išlo o jej prvý medziročný pokles od prvého štvrťroka 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pokles priemyselnej výroby krajiny bol výsledkom prudkého spomalenia rastu produkcie v oblasti ťažby a dobývania. Tento segment sa posilnil len o 0,5 % po raste o 11,8 % v predchádzajúcom štvrťroku. Výrazne sa spomalil aj rast výroby spracovateľského priemyslu, ktorá počas októbra až decembra stúpla iba o 0,5 % po raste o 4,5 % v predošlom kvartáli.
V rámci spracovateľského priemyslu sa spomalilo tempo rastu textilného a odevného priemyslu na 8,2 % z úrovne 25,1 %. Zmiernil sa aj rast produkcie farmaceutických výrobkov na 2,7 % z 10,3 %. Výroba dopravných prostriedkov počas októbra až decembra medziročne klesla o 17 % po raste o 4,4 % počas júla až septembra. Produkcia elektrickej energie sa medziročne naďalej znižovala, hoci pomalším tempom. Vo štvrtom kvartáli klesla o 12,9 % po znížení o 24,1 % v predošlom štvrťroku.
