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Produkcia talianskych priemyselných firiem v máji od januára klesla
Májové oslabenie talianskeho priemyslu bolo prvé od januára.
Autor TASR
Rím 10. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Taliansku sa v máji medzimesačne znížila o 0,3 % po tom, ako v predošlom mesiaci podľa revidovaných údajov o 0,4 % stúpla. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. Trh predpovedal miernejší pokles, a to len o 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Májové oslabenie talianskeho priemyslu bolo prvé od januára. Produkcia investičných tovarov klesla o 0,1 %, výroba medziproduktov sa zmenšila o 0,8 % a produkcia spotrebných tovarov sa znížila o 0,5 %. Zvýšila sa však výroba energií, a to o 4,6 %.
Medziročne taliansky priemyselný sektor v máji rovnako ako v apríli vzrástol o 1,1 %. Oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpla produkcia investičných tovarov (5 %), medziproduktov (0,8 %) a energií (1,9 %), ale oslabila sa výroba spotrebných tovarov (-3,2 %). Najvýraznejšie vzrástla produkcia dopravných prostriedkov (11,6 %), základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (3,5 %) a chemických výrobkov (3,3 %).
Májové oslabenie talianskeho priemyslu bolo prvé od januára. Produkcia investičných tovarov klesla o 0,1 %, výroba medziproduktov sa zmenšila o 0,8 % a produkcia spotrebných tovarov sa znížila o 0,5 %. Zvýšila sa však výroba energií, a to o 4,6 %.
Medziročne taliansky priemyselný sektor v máji rovnako ako v apríli vzrástol o 1,1 %. Oproti rovnakému mesiacu vlaňajška stúpla produkcia investičných tovarov (5 %), medziproduktov (0,8 %) a energií (1,9 %), ale oslabila sa výroba spotrebných tovarov (-3,2 %). Najvýraznejšie vzrástla produkcia dopravných prostriedkov (11,6 %), základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (3,5 %) a chemických výrobkov (3,3 %).