Produkcia tureckého automobilového sektora klesla takmer o pätinu

Istanbul 13. decembra (TASR) - Produkcia automobilového sektora v Turecku klesla minulý mesiac takmer o pätinu. Uviedlo to turecké Združenie výrobcov automobilov. Ako informovalo, dôvodom sú problémy v dodávateľských reťazcoch, ktoré obmedzili dodávky elektronických komponentov.



Podľa združenia produkcia v tureckom automobilovom sektore dosiahla v novembri 115.078 vozidiel, okrem áut aj ľahkých úžitkových a ďalších vozidiel. V porovnaní s novembrom minulého roka to znamená pokles o 19,7 %.



Výrazne sa pod to podpísala produkcia osobných áut. V novembri sa ich vyrobilo 70.974, čo predstavuje medziročný pokles o 22 %.



Klesla aj produkcia od začiatku roka, pokles bol však minimálny, keďže vývoj v prvých mesiacoch ovplyvnil nízky porovnávací základ v dôsledku protipandemických opatrení v minulom roku. Za január až november dosiahla produkcia v tureckom automobilovom sektore 1,1 milióna vozidiel, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 0,3 %.