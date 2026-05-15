Produkcia v americkom priemysle sa v apríli vrátila k rastu
Autor TASR
Washington 15. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v USA sa po marcovom poklese minulý mesiac zotavila, pričom rozsah rastu bol omnoho výraznejší, než sa očakávalo. Údaje, ktoré v piatok zverejnila americká centrálna banka (Fed), priniesli agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.
Priemyselná produkcia v USA vzrástla v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 %. V marci zaznamenala pokles o 0,3 %, čo predstavuje revíziu smerom nahor, keď predbežné údaje poukazovali na marcový pokles priemyselnej produkcie o 0,5 %.
Údaje za apríl sú výrazne lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zotavením produkcie v americkom priemysle o 0,2 % až 0,3 %.
Za výraznejším než predpokladaným rastom je najmä vývoj v kľúčovom výrobnom sektore, ako aj v oblasti utilít. Vo výrobnom sektore sa produkcia zvýšila o 0,6 % a v sektore utilít o 1,9 %. Naopak, v ťažobnom sektore klesla, avšak iba mierne, o 0,1 %.
