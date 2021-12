Produkcia v českom stavebníctve v októbri vzrástla

Praha 7. decembra (TASR) - Stavebná produkcia v Česku zaznamenala v októbri medziročný rast o 3,7 %. V medzimesačnom porovnaní vzrástla o 0,4 %. Ukázali to nové údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ), podľa ktorého najviac rástol segment pozemných stavieb. Zvýšil sa aj počet vydaných stavebných povolení.



Stavebné úrady vydali v októbri 7675 stavebných povolení, čo je medziročne o 9,6 % viac, ukázali údaje ČSÚ, ktoré zverejnil server novinky.cz. V porovnaní s minulým rokom výrazne vzrástol počet začatých stavieb bytov, a to o 38,8 %. Zároveň sa dokončilo o 17,2 % bytov viac.



"Oblasť stavebných povolení a bytovej výstavby je aj naďalej na vzostupe," uviedol Radek Matějka, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva a lesníctva, priemyslu, stavebníctva a energetiky ČSÚ. Vzostup podľa neho čiastočne spôsobili obmedzenia v minulom roku, ktoré výrazne zredukovali ekonomickú aktivitu.



Stavebníctvo v októbri najviac potiahla oblasť pozemných stavieb, ktorá bola v minulom roku v hlbokom útlme. Jej produkcia sa v porovnaní s októbrom 2020 zvýšila o 7,1 %. Inžinierske stavby úroveň minulého roka neprekonali, ako však uviedla vedúca oddelenia štatistiky stavebníctva a bytovej výstavby Petra Cuřínová, v porovnaní so septembrom zaznamenali po štyroch mesiacoch poklesu medzimesačný rast.