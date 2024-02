Produkcia v írskom výrobnom odvetví v decembri výrazne posilnila

Dublin 9. februára (TASR) - Produkcia v írskom spracovateľskom priemysle rástla v decembri najrýchlejším tempom za viac ako rok. Ukázali to v piatok predbežné údaje írskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Produkcia medziročne vzrástla o sezónne upravených 45,5 % a zvrátila tak novembrový pokles o 21,5 %. Išlo o prvý nárast za posledných šesť mesiacov a zároveň najväčší od októbra 2022, keď sa produkcia zvýšila o 56,7 %. Silné decembrové oživenie bolo do veľkej miery výsledkom 70-percentného nárastu produkcie v drevospracujúcom priemysle. Výrazne vzrástla aj produkcia potravinárskych výrobkov, a to o 55,8 %.



Na mesačnej báze zaznamenala produkcia v írskom spracovateľskom odvetví mimoriadne silný rast, keď sa zvýšila o 11,6 %.