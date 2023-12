Produkcia v maďarskom priemysle klesla v októbri 10. mesiac v rade

Budapešť 6. decembra (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku zaznamenala pokles aj v októbri. To znamená, že v mínuse je celý tento rok. Rozsah poklesu sa však oproti vývoju v septembri výrazne zmiernil a bol slabší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu, o ktorých informoval portál tradingeconomics.



Priemyselná produkcia v Maďarsku klesla v októbri medziročne o 3,2 %, zatiaľ čo v septembri zaznamenala pokles o 7,3 %, najprudší od apríla. Vývoj v priemysle bol lepší aj oproti odhadom analytikov, ktorí počítali so zmiernením poklesu iba na 5 %.



Pod októbrové výsledky sa podpísalo najmä zvýšenie výroby dopravných a elektrických zariadení. Na druhej strane, klesla produkcia elektroniky a optických zariadení, ako aj produkcia potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov.