Produkcia v nemeckom priemysle sa v marci výrazne zotavila

Wiesbaden 8. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku sa po februárovom prepade v marci zotavila a spolu s rastom exportu zvýšila nádej na lepší vývoj ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch. Údaje štatistického úradu Destatis zverejnili agentúra Reuters a portál RTTNews.



Priemyselná produkcia vzrástla v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 3 % po tom, ako vo februári zaznamenala pokles o 1,3 %. Výsledok výrazne prekonal očakávania, keďže analytici očakávali rast iba na úrovni 0,8 % až 0,9 %.



Produkcia sa zvýšila v každom zo sektorov hospodárstva, až na sektor energií. V rámci neho klesla o 1,8 %.



Naopak, výrazne rástla produkcia spotrebných tovarov a kapitálových tovarov. V obidvoch prípadoch rast dosiahol 4,9 %. Zvýšila sa aj produkcia v stavebníctve (2,1 %) a výroba polotovarov. Tá zaznamenala rast o 1,1 %.



Aj produkcia za tri mesiace v porovnaní s predchádzajúcim trojmesačným obdobím, čo je presnejší ukazovateľ než mesačné údaje, vzrástla. V období od januára do konca marca sa oproti 4. kvartálu minulého roka zvýšila o 1,4 %.



„To znamená, že nejde o rast pripisovaný bežným výkyvom na trhoch,“ povedal Cyrus de la Rubia, hlavný ekonóm Hamburskej komerčnej banky. „Po viac než dvoch rokoch recesie je tu pravdepodobne aj cyklický prvok, ktorý nám do nasledujúcich mesiacov dáva určitú nádej,“ dodal.