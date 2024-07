Produkcia v nemeckom priemysle v máji nečakane klesla

Wiesbaden 5. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Nemecku zaznamenala v máji nečakaný pokles, ktorý bol zároveň najvýraznejší od konca roka 2022. To je ďalší zo signálov, že výroba v najväčšej európskej ekonomike sa v najbližších mesiacoch nezotaví. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálov RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



Produkcia v nemeckom priemysle klesla v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,5 % po nahor revidovanom raste za apríl na úrovni 0,1 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s rastom o 0,2 %. Za apríl uvádzal Destatis pôvodne 0,1-percentný pokles.



"Máme viac a viac dôkazov, že ekonomika zaznamená v 2. polroku maximálne mierne oživenie," povedal na margo údajov Destatisu ekonóm Commerzbank Ralph Solveen. "Tieto údaje nie sú dobré," dodal Claus Vistesen, hlavný ekonóm pre eurozónu z Pantheon Macroeconomics. "Predpokladáme, že za jún zaznamenala priemyselná produkcia rast, nebude to však stačiť na to, aby za celý 2. kvartál nevykázala pokles," uviedol.



Pod májový pokles priemyselnej produkcie sa veľkou mierou podpísalo výrazné zníženie produkcie v automobilovom priemysle. Pokles v tomto segmente dosiahol 5,2 %. Ešte výraznejšie klesla produkcia v oblasti strojov a zariadení, kde pokles dosiahol 5,9 %.



Aj v medziročnom porovnaní boli údaje za priemyselnú produkciu omnoho horšie. Oproti máju minulého roka klesla o 6,7 %, čo je najvýraznejší medziročný pokles od augusta 2020. Na porovnanie, v apríli klesla o 3,7 %.



Pokles čiastočne zmiernil vývoj v energetike, kde produkcia vzrástla o 2,6 %. Bez započítania energií a stavebníctva by priemyselná produkcia v Nemecku klesla v máji medzimesačne o 2,9 % a medziročne o 7,3 %.