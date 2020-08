Produkcia v Rakúsku klesla aj v júni, tempo poklesu bolo miernejšie

Viedeň 25. augusta (TASR) - Produkcia v Rakúsku pokračovala v poklese aj v júni, v porovnaní s májovým vývojom sa však tempo poklesu do veľkej miery spomalilo. Uviedol to v utorok rakúsky štatistický úrad.



Index produkcie, ktorý zahrnuje stavebnú aj priemyselnú produkciu, klesol v júni medziročne o 10,3 %. V máji pokles dosiahol 14,3 %.



Výsledky viac ovplyvnila produkcia v priemysle, ktorá zaznamenala oproti rovnakému obdobiu minulého roka 11,5-percentný pokles. Stavebná výroba klesla o 6,8 %.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu index produkcie v júni vzrástol, a to o 5 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s májovým vývojom spomalilo, keď v máji produkcia v Rakúsku vzrástla oproti aprílu o 8,5 %.



Produkcia v priemysle sa medzimesačne v júni zvýšila o 5,7 %. Vzrástla aj stavebná produkcia, rast bol však miernejší, dosiahol 3,1 %.