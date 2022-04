Produkcia v Rakúsku pokračovala vo februári v raste

Londýn 9. apríla (TASR) - Produkcia v Rakúsku pokračovala vo februári v dvojcifernom raste. Rástla produkcia v priemysle aj stavebníctve, pod pokračovanie dvojciferného rastu sa však podpísal najmä vývoj v priemysle. Uviedol to v závere tohto týždňa rakúsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil server RTTNews.



Index produkcie, ktorý zahrnuje priemyselný aj stavebný sektor, vzrástol vo februári medziročne o 12,2 % po 13,4-percentnom raste na začiatku roka. Výrazne sa zvýšila najmä priemyselná produkcia, ktorá vzrástla o 13,8 %. Rástla aj stavebná výroba, avšak podstatne miernejším tempom, a to o 5,8 %.



Z jednotlivých oblastí v rámci priemyselnej produkcie najvýraznejšie rástla produkcia energií. Rast dosiahol až 30,3 %. Dvojciferným tempom vzrástla aj produkcia polotovarov, kde rast predstavoval 13,4 %. Výroba spotrebných tovarov v Rakúsku sa zvýšila o 8,9 % a kapitálových tovarov o 9,7 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa index produkcie v Rakúsku zvýšil vo februári o 2,2 %. Tempo rastu sa tak spomalilo takmer na polovicu, keď v januári v porovnaní so záverom minulého roka vzrástol index produkcie o 4,2 %.