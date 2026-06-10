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< sekcia Ekonomika

Produkcia v Rakúsku v apríli výrazne zrýchlila tempo rastu

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Pod výrazné aprílové zrýchlenie rastu sa podpísal najmä stavebný sektor. V rámci neho sa výroba zvýšila o 1,6 %. Rástla však aj produkcia v priemysle, a to o 0,4 %.

Autor TASR
Viedeň 10. júna (TASR) - Produkcia v Rakúsku pokračovala v apríli v raste, pričom tempo rastu bolo trojnásobne výraznejšie než v predchádzajúcom mesiaci. Informovali o tom portály RTTNews a IndexBox, ktoré zverejnili najnovšie údaje rakúskeho štatistického úradu.

Index produkcie, ktorý zahrnuje produkciu v rakúskom priemysle aj stavebnom sektore, vzrástol v apríli medziročne o 0,6 %. Na porovnanie, v predchádzajúcom mesiaci zaznamenal rast o 0,2 %.

Pod výrazné aprílové zrýchlenie rastu sa podpísal najmä stavebný sektor. V rámci neho sa výroba zvýšila o 1,6 %. Rástla však aj produkcia v priemysle, a to o 0,4 %.

Čo sa týka vývoja produkcie v jednotlivých priemyselných odvetviach, najprudšie sa produkcia zvýšila pri tovaroch dlhotrvajúcej spotreby a kapitálových tovaroch. V obidvoch prípadoch bol zaznamenaný rast o 4 %. Produkcia polotovarov vzrástla o 1,9 %, naopak, produkcia v energetickom sektore klesla o 5,2 % a v prípade tovarov krátkodobej spotreby pokles dosiahol 5,8 %.
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