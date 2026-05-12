Produkcia v stavebníctve v marci 2026 medziročne narástla o 29,9 %
Nominálne hodnoty stavebnej produkcie v marci sa v ostatných troch rokoch pohybovali v rozmedzí 500 až 550 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Produkcia v stavebníctve v marci 2026 dosiahla objem 742 miliónov eur, čo po očistení o infláciu predstavovalo medziročný nárast o 29,9 %. Išlo o historicky najdynamickejší medziročný prírastok v rámci mesačného výsledku. Nominálne hodnoty stavebnej produkcie v marci sa v ostatných troch rokoch pohybovali v rozmedzí 500 až 550 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
K nezvyčajnej dynamike stavebnej produkcie v najväčšej miere prispel mimoriadne vysoký rast oboch zložiek tuzemskej výstavby, podielovo rozhodujúca domáca nová výstavba bola medziročne vyššia o 34 % a opravy a údržba stavieb o 29 %. V rámci opráv a údržby išlo o historicky najrýchlejšiu medziročnú mesačnú dynamiku, domáca nová výstavba mala piatu najvyššiu v poradí.
Podľa zamerania stavieb marcový pozitívny výsledok odvetvia podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov o 41 % a inžinierskych stavieb o 15 %. Realizácie slovenských stavebných firiem v zahraničí v priebehu marca vzrástli o 11 %. Predstavovali 11,5 % z celkových stavebných výkonov. Potvrdil sa tak dlhodobý trend, že slovenské stavebníctvo je naviazané na domáce práce pre tuzemských súkromných a verejných investorov.
V súhrne za tri mesiace roka 2026 dosiahla hodnota stavebnej produkcie takmer 1,8 miliardy eur, s medziročným nárastom o 13 %. Prevažujúca domáca nová výstavba medziročne stúpla o 17 %, opravy a údržba v tuzemsku o 9 %. Podľa výrobného zamerania vzrástol rozhodujúci objem vo výstavbe budov o 16 % a miernejšie, o 13 %, stúpli práce na inžinierskych stavbách. Práce realizované v zahraničí boli veľmi mierne pod úrovňou vlaňajška.
