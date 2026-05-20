Produkcia v talianskom stavebníctve zrýchlila v marci tempo poklesu
Stavebná produkcia v Taliansku na sezónne upravenej báze klesla v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 %.
Autor TASR
Rím 20. mája (TASR) - Produkcia v talianskom stavebnom sektore pokračovala v marci v poklese, už piaty mesiac v rade. Navyše, tempo poklesu sa výrazne zrýchlilo. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.
Stavebná produkcia v Taliansku na sezónne upravenej báze klesla v marci oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,7 %. Klesá tak už od novembra minulého roka, pričom najnovšie tempo poklesu niekoľkonásobne prekonalo pokles z predchádzajúceho mesiaca. Vo februári sa produkcia v talianskom stavebnom sektore znížila o 0,1 %.
Nepriaznivo sa vyvíjala aj v medziročnom porovnaní. V marci zaznamenala stavebná produkcia pokles o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci vykázala 0,8-percentný rast.
Za celý 1. kvartál klesla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 2 %. V medziročnom porovnaní kvartálna stavebná produkcia v Taliansku vzrástla, rast však dosiahol iba 0,1 %.
