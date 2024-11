Produkcia vína klesne tento rok pravdepodobne na 63-ročné minimum

Paríž 30. novembra (TASR) - Produkcia vína pokračuje v poklese aj tento rok a očakáva sa, že zaznamená najnižšiu úroveň za 63 rokov. Uviedla to Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), ktorej údaje zverejnili agentúry AFP a Reuters. Dôvodom je klimatická zmena, ktorej výsledkom sú prudké výkyvy počasia.



Na základe údajov o zbere v 29 krajinách, ktoré sa na celosvetovej produkcii vína podieľajú 85 %, by podľa OIV mala produkcia dosiahnuť v tomto roku od 227 miliónov do 235 miliónov hektolitrov. Priemer predstavuje 231 miliónov hektolitrov, čo je zhruba o 2 % menej ako v predchádzajúcom roku a najnižší objem od roku 1961, keď sa vo svete vyprodukovalo 220 miliónov hektolitrov vína.



"Hlavnou príčinou poklesu produkcie vína sú znovu klimatické podmienky na obidvoch pologuliach," uviedla OIV. Poukázala na jarné mrazy, extrémne zrážky a neskôr dlhodobé sucho.



Opäť sa počíta s nízkou produkciou v Európe s výnimkou Portugalska a Maďarska. V Európskej únii odhaduje OIV produkciu vína na úrovni 139 miliónov hektolitrov. Ak sa odhad naplní, bude to znamenať pokles oproti roku 2023 o 3 % a najnižšiu úroveň v tomto storočí.



Najvyššia produkcia sa očakáva v Taliansku, kde OIV počíta s vyrobením 41 miliónov hektolitrov vína. Druhé miesto vo svete by malo zaujať Francúzsko s odhadovanou produkciou 36,9 milióna hektolitrov. Tento objem však oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles zhruba o 23 %. Tretia najvyššia produkcia vo svete sa očakáva v Španielsku.