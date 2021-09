Produkcia vína v južnej Európe bude výrazne nižšia

Dvaja muži bežia cez vinice popri rieke Rýn v Rüdesheim am Rhein 20. marca 2020, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 27. septembra (TASR) - Po mesiacoch nepriaznivých klimatických podmienok očakávajú kľúčoví producenti vína v južnej Európe podstatne horšie úrody. Traja najväčší producenti Taliansko, Francúzsko a Španielsko by podľa posledných odhadov mali v súčasnej sezóne 2021/2022 vyprodukovať mierne nad 117 miliónov hektolitrov vína. To je takmer o pätinu menej než v sezóne 2020/2021.Tohtoročné úrody hrozna ovplyvnili už jarné mesiace, keď veľké vinohradnícke oblasti zasiahli mrazy. Tie poškodili približne 30 % viníc vo Francúzsku a na severe Talianska. Straty následne ešte zvýšili krupobitie, sucho a choroby. V dôsledku toho agroskupina Copa-Cogeca očakáva, že tohtoročná úroda hrozna v kľúčových krajinách bude rekordne nízka. Na druhej strane, kvalita hrozna by mala byť vyššia.Očakáva sa, že Taliansko, Francúzsko a Španielsko vyprodukujú tento rok 117,3 milióna hektolitrov vína. To je o 18 % menej než v sezóne 2020/2021.V samotnom Taliansku sa počíta s tohtoročnou produkciou vína od 43,7 milióna do 45 miliónov hektolitrov. To znamená pokles produkcie približne o desatinu. Najviac sa pod to podpísali jarné mrazy, ktoré poškodili približne 40 % viníc v severnom a centrálnom Taliansku.Najvýraznejší pokles produkcie vína očakáva Francúzsko, až na úrovni 29 %. Odhaduje sa, že krajine sa nepodarí vyprodukovať viac než 33,3 milióna hektolitrov. Takýto objem vína vyprodukovalo Francúzsko naposledy v roku 1977.V prípade Španielska sa očakáva produkcia vína na úrovni 39,5 milióna hektolitrov. To je o 7 miliónov hektolitrov menej než v predchádzajúcom roku.Pokles produkcie očakávajú aj v Nemecku a mnohých ďalších krajinách, uviedla Copa-Cogeca. S rastom sa počíta iba v prípade Portugalska, aj to však len s minimálnym, zhruba o 1 %.