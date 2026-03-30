Produkcia vína v Nemecku v roku 2025 opäť klesla
V porovnaní s priemerom za roky 2019 až 2024 sa produkcia znížila o 10 %.
Autor TASR
Wiesbaden 30. marca (TASR) - Nemeckí vinári zaznamenali v minulom roku opäť pokles produkcie, a to najmä pre silné zrážky v septembri. Vinárske podniky vyprodukovali približne 7,55 milióna hektolitrov vína a muštu, čo bolo o 2,6 % menej ako v roku 2024, oznámil v pondelok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V porovnaní s priemerom za roky 2019 až 2024 sa produkcia znížila o 10 %. Dôvodom poklesu bola predovšetkým väčšia náchylnosť hrozna na hnilobu v dôsledku silných dažďov. Celková výmera viníc v Nemecku sa minulý rok znížila o 1,1 % (1100 hektárov).
Viac ako dve tretiny (69,6 percenta) vín vyrobených v roku 2025 boli biele vína. Podiel prívlastkových vín na celkovom objeme vína opäť výrazne vzrástol, a to na 29,3 % z úrovne 16,1 % zaznamenanej v roku 2024.
