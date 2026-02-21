< sekcia Ekonomika
Produkcia vína v Rakúsku sa v roku 2025 výrazne zvýšila
Rozhodujúcim faktorom pre tento nárast boli priaznivé poveternostné podmienky s dostatočnými zrážkami bez rozsiahlych škôd spôsobených mrazom alebo krupobitím.
Autor TASR
Viedeň 21. februára (TASR) - Po slabšej úrode v predchádzajúcom roku sa produkcia vína v Rakúsku v roku 2025 opäť výrazne zvýšila. V krajine sa vyrobilo 2,56 milióna hektolitrov (hl) vína, čo predstavuje nárast o 37 % v porovnaní s rokom 2024 a zároveň je to o 11 % viac ako päťročný priemer, oznámil v piatok (20. 2.) rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rozhodujúcim faktorom pre tento nárast boli priaznivé poveternostné podmienky s dostatočnými zrážkami bez rozsiahlych škôd spôsobených mrazom alebo krupobitím. Nárast výnosov zaznamenali všetky vinohradnícke regióny. Obzvlášť výrazný bol v prípade bieleho vína, kde sa produkcia v porovnaní s rokom 2024 zvýšila o 44 % na 1,86 milióna hl, čo je o 15 % viac ako päťročný priemer. Produkcia červeného vína vzrástla o 21 % na 701.000 hl, čo presne zodpovedá päťročnému priemeru. V prípade akostných a prívlastkových vín celková produkcia medziročne vzrástla o 30 % na 2,27 milióna hl.
Rozhodujúcim faktorom pre tento nárast boli priaznivé poveternostné podmienky s dostatočnými zrážkami bez rozsiahlych škôd spôsobených mrazom alebo krupobitím. Nárast výnosov zaznamenali všetky vinohradnícke regióny. Obzvlášť výrazný bol v prípade bieleho vína, kde sa produkcia v porovnaní s rokom 2024 zvýšila o 44 % na 1,86 milióna hl, čo je o 15 % viac ako päťročný priemer. Produkcia červeného vína vzrástla o 21 % na 701.000 hl, čo presne zodpovedá päťročnému priemeru. V prípade akostných a prívlastkových vín celková produkcia medziročne vzrástla o 30 % na 2,27 milióna hl.