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Produkcia vína zotrváva v blízkosti historického minima
Celosvetová spotreba vína dosiahla vlani 208 miliónov hektolitrov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 2,7 %. Dôvodom sú zhoršujúce sa ekonomické podmienky.
Autor TASR
Paríž 21. novembra (TASR) - Produkcia vína vo svete zotrváva v blízkosti historického minima. Už štvrtý rok po sebe je objem produkcie pod dlhodobým priemerom, čo je výsledok dlhotrvajúceho sucha, horúčav a mrazov. Uviedla to v predbežnom odhade zverejnenom tento týždeň Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Vo svojom prvom odhade na tento rok OIV stanovila produkciu vína na 225 miliónov hektolitrov, čo predstavuje približne 30 miliárd štandardných fliaš. Ak sa prognóza organizácie vyplní, bude to znamenať mierny pokles oproti minulému roku a zhruba rovnaký objem ako v roku 2024, v ktorom celosvetová produkcia vína dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1961.
Za tohtoročným vývojom produkcie vína je opäť klimatická zmena, povedal generálny riaditeľ OIV John Barker. V dôsledku rôzneho vplyvu klimatickej zmeny na jednotlivé regióny sa produkcia opäť vyvíjala rôznorodo. „Ani v jednom roku nedošlo k situácii, keď by všetci mali dobrú úrodu alebo zlú úrodu hrozna,“ povedal Barker pre agentúru Reuters.
Okrem klimatickej zmeny sa pod pokles produkcie podpisuje aj klčovanie viníc v kľúčových krajinách ako Francúzsko, Španielsko či v Južná Amerika. Dôvodom je pokles dopytu, pričom tento problém sa týka najmä červeného vína.
Celosvetová spotreba vína dosiahla vlani 208 miliónov hektolitrov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 2,7 %. Dôvodom sú zhoršujúce sa ekonomické podmienky.
„Víno nepatrí k esenciálnym produktom,“ povedal Barker. „V situácii, keď domácnosti musia šetriť, je víno jedným z prvých produktov, ktorých nákup obmedzia,“ dodal. Zároveň poukázal aj na zmenu životného štýlu. „V minulosti sa ľudia stretávali na poháriku vína, teraz sa pozdravia prostredníctvom SMS správ,“ uviedol šéf OIV.
V Európskej únii, ktorá sa na celosvetovej produkcii vína podieľa zhruba tromi pätinami, sa tento rok očakáva rast produkcie o 1 % na 137 miliónov hektolitrov. Stále je to však menej než predstavuje priemer za ostatné roky.
V USA sa tento rok očakáva pokles produkcie o 5 %, čo znamená tretí slabý rok po sebe. Dôvodom je nepriaznivé počasie v jarných mesiacoch, ktoré výrazne ovplyvnilo úrodu hrozna v kľúčovom vinárskom štáte - Kalifornii.
Čo sa týka južnej pologule, v Južnej Afrike sa očakáva rast produkcie vína. Ten však nedokáže vykompenzovať prudký pokles produkcie v Austrálii, kde úrodu hrozna poškodili sucho, mrazy, vlna horúčav aj záplavy.
Okrem toho, už minulý rok klesol obchod s vínom. Dôvodom bola neistota súvisiaca s americkými dovoznými clami a slabší dopyt na kľúčových trhoch.
Klimatická zmena, ktorá je hlavnou príčinou poklesu úrod hrozna a produkcie vína, má však aj svoje plusy. Niektoré krajiny, ktoré zasiahlo dlhotrvajúce sucho, ako je napríklad Francúzsko, poukazujú na vynikajúcu kvalitu, aj keď objem produkcie klesá.
Vo svojom prvom odhade na tento rok OIV stanovila produkciu vína na 225 miliónov hektolitrov, čo predstavuje približne 30 miliárd štandardných fliaš. Ak sa prognóza organizácie vyplní, bude to znamenať mierny pokles oproti minulému roku a zhruba rovnaký objem ako v roku 2024, v ktorom celosvetová produkcia vína dosiahla najnižšiu úroveň od roku 1961.
Za tohtoročným vývojom produkcie vína je opäť klimatická zmena, povedal generálny riaditeľ OIV John Barker. V dôsledku rôzneho vplyvu klimatickej zmeny na jednotlivé regióny sa produkcia opäť vyvíjala rôznorodo. „Ani v jednom roku nedošlo k situácii, keď by všetci mali dobrú úrodu alebo zlú úrodu hrozna,“ povedal Barker pre agentúru Reuters.
Okrem klimatickej zmeny sa pod pokles produkcie podpisuje aj klčovanie viníc v kľúčových krajinách ako Francúzsko, Španielsko či v Južná Amerika. Dôvodom je pokles dopytu, pričom tento problém sa týka najmä červeného vína.
Celosvetová spotreba vína dosiahla vlani 208 miliónov hektolitrov. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 2,7 %. Dôvodom sú zhoršujúce sa ekonomické podmienky.
„Víno nepatrí k esenciálnym produktom,“ povedal Barker. „V situácii, keď domácnosti musia šetriť, je víno jedným z prvých produktov, ktorých nákup obmedzia,“ dodal. Zároveň poukázal aj na zmenu životného štýlu. „V minulosti sa ľudia stretávali na poháriku vína, teraz sa pozdravia prostredníctvom SMS správ,“ uviedol šéf OIV.
V Európskej únii, ktorá sa na celosvetovej produkcii vína podieľa zhruba tromi pätinami, sa tento rok očakáva rast produkcie o 1 % na 137 miliónov hektolitrov. Stále je to však menej než predstavuje priemer za ostatné roky.
V USA sa tento rok očakáva pokles produkcie o 5 %, čo znamená tretí slabý rok po sebe. Dôvodom je nepriaznivé počasie v jarných mesiacoch, ktoré výrazne ovplyvnilo úrodu hrozna v kľúčovom vinárskom štáte - Kalifornii.
Čo sa týka južnej pologule, v Južnej Afrike sa očakáva rast produkcie vína. Ten však nedokáže vykompenzovať prudký pokles produkcie v Austrálii, kde úrodu hrozna poškodili sucho, mrazy, vlna horúčav aj záplavy.
Okrem toho, už minulý rok klesol obchod s vínom. Dôvodom bola neistota súvisiaca s americkými dovoznými clami a slabší dopyt na kľúčových trhoch.
Klimatická zmena, ktorá je hlavnou príčinou poklesu úrod hrozna a produkcie vína, má však aj svoje plusy. Niektoré krajiny, ktoré zasiahlo dlhotrvajúce sucho, ako je napríklad Francúzsko, poukazujú na vynikajúcu kvalitu, aj keď objem produkcie klesá.