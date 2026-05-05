Produkcia vodných elektrární v Slovinsku v prvom kvartáli klesla
Údaje Slovinskej agentúry pre životné prostredie ukázali, že prietok riek v prvom štvrťroku bol nízky až podpriemerný.
Autor TASR
Ľubľana 5. mája (TASR) - Výroba elektriny vo vodných elektrárňach v Slovinsku sa v prvom štvrťroku prudko zmenšila pre slabé prietoky riek. Vodné elektrárne na riekach Dráva, Sáva a Soča dodali v prvých troch mesiacoch roka do prenosovej siete 718 gigawatthodín (GWh) elektriny, čo je o 23,1 % menej ako v rovnakom období roku 2025 a o 10,5 % menej, ako naznačovali pôvodné prognózy založené na dlhodobých priemeroch. Vyplýva to z údajov firmy Eles, ktorá je prevádzkovateľom slovinskej prenosovej sústavy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.
Údaje Slovinskej agentúry pre životné prostredie ukázali, že prietok riek v prvom štvrťroku bol nízky až podpriemerný. Nepriaznivý je aj výhľad na zvyšok jari, keďže snehová pokrývka v Alpách je pod priemernou úrovňou.
Nižšia produkcia slovinských vodných elektrární presunula bremeno dodávok elektriny na iné zdroje. Atómová elektráreň Krško v prvom kvartáli vyrobila 1516 GWh a tepelná elektráreň Šoštanj vyprodukovala 666 GWh elektriny. Ľubľanská kogeneračná elektráreň posilnená novým blokom na LNG dodala takmer 312 GWh elektriny, čo bol medziročný rast o takmer 120 %.
