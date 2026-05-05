Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Ekonomika

Produkcia vodných elektrární v Slovinsku v prvom kvartáli klesla

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Údaje Slovinskej agentúry pre životné prostredie ukázali, že prietok riek v prvom štvrťroku bol nízky až podpriemerný.

Autor TASR
Ľubľana 5. mája (TASR) - Výroba elektriny vo vodných elektrárňach v Slovinsku sa v prvom štvrťroku prudko zmenšila pre slabé prietoky riek. Vodné elektrárne na riekach Dráva, Sáva a Soča dodali v prvých troch mesiacoch roka do prenosovej siete 718 gigawatthodín (GWh) elektriny, čo je o 23,1 % menej ako v rovnakom období roku 2025 a o 10,5 % menej, ako naznačovali pôvodné prognózy založené na dlhodobých priemeroch. Vyplýva to z údajov firmy Eles, ktorá je prevádzkovateľom slovinskej prenosovej sústavy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry STA.

Údaje Slovinskej agentúry pre životné prostredie ukázali, že prietok riek v prvom štvrťroku bol nízky až podpriemerný. Nepriaznivý je aj výhľad na zvyšok jari, keďže snehová pokrývka v Alpách je pod priemernou úrovňou.

Nižšia produkcia slovinských vodných elektrární presunula bremeno dodávok elektriny na iné zdroje. Atómová elektráreň Krško v prvom kvartáli vyrobila 1516 GWh a tepelná elektráreň Šoštanj vyprodukovala 666 GWh elektriny. Ľubľanská kogeneračná elektráreň posilnená novým blokom na LNG dodala takmer 312 GWh elektriny, čo bol medziročný rast o takmer 120 %.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy