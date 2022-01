Produkcia z ropného ložiska Tengiz v Kazachstane sa vrátila do normálu

Londýn 11. januára (TASR) - Produkcia ropy z kazašského ložiska Tengiz sa po rozsiahlych nepokojoch v krajine v prvých januárových dňoch vrátila do normálu. Uviedla to americká ropná firma Chevron, ktorá je súčasťou najväčšieho spoločného podniku v Kazachstane Tengizchevroil.



"Situácia, čo sa týka projektu Tengiz, je pokojná a ťažobné aktivity sa vrátili do pôvodného stavu," uviedol Chevron, ktorý citovala agentúra Reuters. Produkcia ropy z jedného z najväčších ložísk na svete bola minulý týždeň obmedzená po tom, ako niektorí dodávatelia v úsilí podporiť protivládne protesty prerušili dodávky suroviny po železnici.



Kazachstan patrí medzi významných producentov ropy. V posledných mesiacoch predstavovala ťažba približne 1,6 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) a v minulosti len zriedka zaznamenala prerušenie produkcie v dôsledku nepokojov alebo prírodných katastrof. Produkcia samotnej spoločnosti Tengizchevroil dosahuje približne 700.000 barelov denne.



V prvých januárových dňoch však ťažba ropy a kondenzátu plynu z ložiska podľa dvoch zdrojov z ropného priemyslu a kalkulácií agentúry Reuters klesla oproti decembru o 6 %. Dôvodom boli protesty, ktoré vypukli na západe Kazachstanu 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa rozšírili aj do ďalších oblastí.