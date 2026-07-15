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Produkcia priemyslu eurozóny v máji medzimesačne klesla o 0,2 %
Výroba slovenského priemyselného odvetvia v máji medzimesačne stagnovala. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížila o 2 %.
Autor TASR
Luxemburg 15. júla (TASR) - Priemyselná výroba eurozóny sa v máji podľa sezónne upravených údajov medzimesačne znížila o 0,2 % a v rámci celej Európskej únie (EÚ) klesla o 0,1 %. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa produkcia priemyselných firiem v eurozóne zmenšila o 1,2 % a v celej EÚ o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov, ktoré v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Výroba slovenského priemyselného odvetvia v máji medzimesačne stagnovala. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížila o 2 %.
Medzimesačne v rámci členských krajín Európskej únie, z ktorých boli údaje k dispozícii, priemyselný sektor v máji najvýraznejšie klesol v Írsku (-5,2 %), na Malte (-3,7 %) a v Litve (- 3 %). Najviac sa priemyselná výroba medzimesačne zvýšila v Luxembursku (2,7 %), Maďarsku (2,3 %) a v Poľsku (2 %).
Medziročne v rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, priemysel najviac klesol v Írsku (-19,7 %), Bulharsku (-4,7 %) a v Estónsku (-3 %). Najviac priemyselná produkcia medziročne stúpla v Dánsku a vo Švédsku (zhodne o 6,5 %), Lotyšsku (6,2 %) a v Maďarsku (5,4 %).
Výroba slovenského priemyselného odvetvia v máji medzimesačne stagnovala. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa znížila o 2 %.
Medzimesačne v rámci členských krajín Európskej únie, z ktorých boli údaje k dispozícii, priemyselný sektor v máji najvýraznejšie klesol v Írsku (-5,2 %), na Malte (-3,7 %) a v Litve (- 3 %). Najviac sa priemyselná výroba medzimesačne zvýšila v Luxembursku (2,7 %), Maďarsku (2,3 %) a v Poľsku (2 %).
Medziročne v rámci členov EÚ, z ktorých boli údaje k dispozícii, priemysel najviac klesol v Írsku (-19,7 %), Bulharsku (-4,7 %) a v Estónsku (-3 %). Najviac priemyselná produkcia medziročne stúpla v Dánsku a vo Švédsku (zhodne o 6,5 %), Lotyšsku (6,2 %) a v Maďarsku (5,4 %).