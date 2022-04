Produkciu v šanghajskom závode Tesla v pondelok ešte nespustí

Šanghaj 3. apríla (TASR) - Tesla výrobu vo svojom šanghajskom závode v pondelok 4. apríla nespustí, napriek pôvodným plánom. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na interné oznámenie firmy.



S odkazom na dva zdroje z Tesly agentúra pôvodne uvádzala, že automobilka plánuje obnoviť produkciu v závode v Šanghaji, ktorý bol odstavený v dôsledku lockdownu, od 4. apríla. Predstavitelia Šanghaja, najľudnatejšieho čínskeho mesta, zaviedli lockdown začiatkom tohto týždňa na osem dní. Dôvodom bolo zvýšenie počtu infikovaných novým variantom nového koronavírusu omikron. Prvé štyri dni do piatka 1. apríla platil lockdown vo východnej časti mesta, kde je aj závod Tesly, a od 1. apríla na ďalšie štyri dni v západnej časti.



Závod bol tak odstavený od 28. marca a očakávalo sa, že výroba sa rozbehne už v piatok 1. apríla. Neskôr spoločnosť predĺžila odstávku aj na piatok a sobotu (2. 4.), keď vedenie Šanghaja predĺžilo nariadenie o obmedzení pohybu. Produkcia sa mala rozbehnúť 4. apríla, keďže Tesla očakávala návrat prvej skupiny zamestnancov. Najnovšie však spoločnosť oznámila, že produkcia sa nespustí ani v pondelok, dôvody ani nový termín spustenia prevádzky nezverejnila.



Súčasná odstávka patrí medzi najdlhšie od otvorenia závodu koncom roka 2019. Tesla vyrába v šanghajskom závode týždenne 6000 vozidiel Model 3 a zhruba 10.000 áut Model Y.



Práve pre lockdown v Šanghaji oznámila americká firma za 1. kvartál zníženie celkovej produkcie oproti poslednému štvrťroku minulého roka. Od januára do konca marca vyrobila Tesla 305.407 áut, zatiaľ čo v poslednom kvartáli 2021 to bolo 305.840 vozidiel.



"Toto bol mimoriadne náročný kvartál," uviedol šéf Tesly Elon Musk, pričom poukázal na problémy v dodávateľskom reťazci a aj na čínsku politiku nulovej tolerancie voči chorobe COVID-19.



Objem dodávok na trh však za 1. štvrťrok vzrástol, a to na rekordných 310.048 vozidiel. V porovnaní s predchádzajúcim kvartálom to znamená mierne zvýšenie, oproti rovnakému obdobiu minulého roka však rast dosiahol 68 %. Tesla tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s dodávkami 308.836 áut.