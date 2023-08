Produktivita aj náklady na prácu v USA v 2. štvrťroku vzrástli

Washington 3. augusta (TASR) - Produktivita práce v USA v 2. kvartáli 2023 ožila a vzrástla viac, ako ekonómovia predpovedali. Aj náklady na prácu sa zvýšili, ale pre zmenu menej, ako sa čakalo. Ukázal to prvý odhad amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Ministerstvo vo štvrtok vo svojej správe uviedlo, že produktivita práce v 2. štvrťroku 2023 vzrástla o 3,7 % po revidovanom poklese o 1,2 % v prvých troch mesiacoch roka. Ide o prvé zvýšenie produktivity od 4. štvrťroka 2021.



Ekonómovia však očakávali, že produktivita v období apríl-jún 2023 stúpne menej, o 2 %, v porovnaní so znížením o 2,1 % v 1. štvrťroku pred revíziou.



Ministerstvo práce zároveň uviedlo, že jednotkové náklady na prácu sa za tri mesiace do konca júna zvýšili o 1,6 %. To bolo slabšie tempo ako ich nárast percenta o 3,3 % v 1. štvrťroku. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa ich rast v sledovanom období spomalí na 2,6 % z pôvodných 4,2 % v predchádzajúcom štvrťroku.