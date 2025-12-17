< sekcia Ekonomika
Produktivita poľnohospodárstva EÚ v tomto roku vzrástla o 9,2 %
V porovnaní s rokom 2015 produktivita poľnohospodárstva Európskej únie stúpla o 49,4 percenta.
Luxemburg 17. decembra (TASR) - Produktivita práce v sektore pôdohospodárstva sa v tomto roku v rámci celej Európskej únie v porovnaní s vlaňajškom v priemere zvýšila o 9,2 percenta. TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Podľa prvého odhadu produktivita práce v poľnohospodárstve v tomto roku najvýraznejšie stúpla v Luxembursku, a to 40,1 percenta. Jej druhý najsilnejší rast bol v Poľsku (33,4 %) a tretí v Estónsku (30,9 %). Najprudší pokles produktivity v sektore nastal v Chorvátsku (-14,9 %), Portugalsku (-10,7 %) a Grécku (-8,8 %).
