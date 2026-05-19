Produktivita práce v Británii v prvom štvrťroku vzrástla o 0,9 %
Rast produktivity práce v prvom štvrťroku tak vykompenzoval jej medzikvartálny pokles v záverečných troch mesiacoch vlaňajška, ktorý bol na úrovni 0,5 %.
Autor TASR
Londýn 19. mája (TASR) - Produktivita práce vo Veľkej Británii počas januára až marca tohto roka v porovnaní so záverečným kvartálom minulého roka stúpla o 0,9 %. Vyplýva to z predbežného odhadu, ktorý v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast produktivity práce v prvom štvrťroku tak vykompenzoval jej medzikvartálny pokles v záverečných troch mesiacoch vlaňajška, ktorý bol na úrovni 0,5 %. Medziročne sa produktivita práce v Spojenom kráľovstve v prvom štvrťroku zvýšila o 0,4 % po tom, ako sa počas októbra až decembra medziročne o 0,4 % zmenšila.
Hrubá pridaná hodnota v britskej ekonomike v prvom štvrťroku medziročne vzrástla o 1,1 % a počet odpracovaných hodín sa zvýšil o 0,7 %. Od roku 2019, čiže od obdobia pred pandémiou koronavírusu, sa hrubá pridaná hodnota v hospodárstve Británie zväčšila o 6,8 %, pričom počet odpracovaných hodín vzrástol len o 3,2 %.
