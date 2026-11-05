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Produktivita práce v treťom štvrťroku vzrástla viac, ako sa očakávalo
V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka sa produktivita práce v ekonomike USA bez zahrnutia sektora poľnohospodárstva v treťom kvartáli zvýšila o 2,1 %.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Produktivita práce v americkej ekonomike bez zahrnutia sektora poľnohospodárstva sa v treťom štvrťroku medzikvartálne zvýšila o 3,6 %. Bol to jej najsilnejší rast od tretieho štvrťroka 2025. Zvýšenie produktivity zároveň pohodlne prekonalo prognózu, že stúpne o 2,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast produktivity práce v USA počas júla až septembra sa zrýchlil v porovnaní s jej posilnením v druhom štvrťroku, ktoré bolo na úrovni 2,1 %. Išlo o výsledok toho, že produkcia sa zväčšila o 3,7 %, pričom počet odpracovaných hodín vzrástol len o 0,1 %.
V sektore spracovateľského priemyslu sa produktivita celkovo zvýšila o 0,3 %. Smerom nahor ju posunul rast produktivity pri výrobe tovarov dlhodobej spotreby o 2,2 %, ale brzdil ju pokles produktivity pri výrobe tovarov krátkodobej spotreby o 1,7 %.
V segmente tovarov dlhodobej spotreby sa produkcia zvýšila o 3,8 % a počet odpracovaných hodín vzrástol len o 1,6 %. V oblasti tovarov krátkodobej spotreby však produkcia klesla o 1,6 %, ale počet odpracovaných hodín sa o 0,1 % zvýšil.
V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka sa produktivita práce v ekonomike USA bez zahrnutia sektora poľnohospodárstva v treťom kvartáli zvýšila o 2,1 %.
Rast produktivity práce v USA počas júla až septembra sa zrýchlil v porovnaní s jej posilnením v druhom štvrťroku, ktoré bolo na úrovni 2,1 %. Išlo o výsledok toho, že produkcia sa zväčšila o 3,7 %, pričom počet odpracovaných hodín vzrástol len o 0,1 %.
V sektore spracovateľského priemyslu sa produktivita celkovo zvýšila o 0,3 %. Smerom nahor ju posunul rast produktivity pri výrobe tovarov dlhodobej spotreby o 2,2 %, ale brzdil ju pokles produktivity pri výrobe tovarov krátkodobej spotreby o 1,7 %.
V segmente tovarov dlhodobej spotreby sa produkcia zvýšila o 3,8 % a počet odpracovaných hodín vzrástol len o 1,6 %. V oblasti tovarov krátkodobej spotreby však produkcia klesla o 1,6 %, ale počet odpracovaných hodín sa o 0,1 % zvýšil.
V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka sa produktivita práce v ekonomike USA bez zahrnutia sektora poľnohospodárstva v treťom kvartáli zvýšila o 2,1 %.