Produktivita práce v USA aj náklady na prácu v 3. štvrťroku vzrástli

Washington 3. novembra (TASR) – Produktivita práce v USA sa v 3. štvrťroku zotavila menej, ako sa očakávalo, z poklesu v predchádzajúcom kvartáli a vzrástla len mierne. Zároveň náklady na prácu pokračovali v raste, čo by mohlo udržať infláciu na vysokej úrovni. Ukázali to vo štvrtok ďalšie údaje ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa údajov ministerstva sa produktivita práce za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšila o 0,3 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď sa medzikvartálne prepadla o 4,1 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že produktivita stúpne v období júl-september o 0,6 %.



V medziročnom porovnaní produktivita v 3. štvrťroku 2022 klesla o 1,4 %.



Analytici pripomínajú, že veľké zmeny v zložení pracovnej sily v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sťažili meranie produktivity.



Ministerstvo zároveň informovalo, že jednotkové náklady na práce sa v 3. štvrťroku zvýšili o 3,5 % oproti obdobiu apríl-jún, keď medzikvartálne vyskočili o 8,9 % . Medziročne stúpli jednotkové náklady na prácu v 3. štvrťroku o 6,1 %.



Počet odpracovaných hodín sa v 3. štvrťroku zvýšil o 2,4 % po tom, čo v 2. štvrťroku vzrástol o 2,9 %.



Hodinová mzda stúpla medzikvartálne o 3,8 % a medziročne o 4,7 %.